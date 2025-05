An der Börse kamen die Nachrichten gut an, das Papier notierte am frühen Nachmittag mit rund 1,5 Prozent im Plus. Die Zahlen zum ersten Quartal seien weitestgehend im Rahmen der vor Wochen vorgelegten positiven Eckdaten ausgefallen, schrieb Jan Koch von der Deutschen Bank. Er hob in einer ersten Reaktion auf das Zahlenwerk die klare Margenverbesserung bei Qiagen hervor. Die Aktie steht seit ihrem bisherigen Jahreshoch bei gut 47 Euro Ende Januar allerdings unter Druck und hat seitdem rund ein Fünftel nachgegeben. Auf Jahressicht beträgt der Abschlag rund 15 Prozent.