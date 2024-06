«Wir generieren etwa die Hälfte der Umsätze in den USA, zirka ein Drittel in Europa und 20 Prozent in den restlichen Märkten, insbesondere in Asien», erläuterte Sackers. In den USA verzeichne Qiagen bereits ein starkes Plus. Grundsätzlich erwarte das Management, dass Europa in ähnliche Wachstumsregionen zurückkehren werde. Historisch gesehen würden sich beide Märkte recht ähnlich entwickeln. «Wir haben eine Überalterung der Gesellschaft, wir haben eine Zunahme von chronischen Erkrankungen und immer mehr Infektionserkrankungen», sagte der Manager. Die Diagnostik spiele eine wesentliche Rolle in der Bekämpfung all dieser Krankheiten und Symptome.