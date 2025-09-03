Grösste Finanzierungsrunde ausserhalb der USA

Nach Berechnungen des Fachportals CrunchBase handelt es sich bei der Investition in IQM um die grösste Series-B Finanzierungsrunde, die jemals im Bereich der Quantentechnologien in Europa und ausserhalb der USA durchgeführt wurde. Unter einer Series-B-Finanzierungsrunde versteht man die zweite grosse Investitionsrunde für ein Start-up, bei der Kapital aufgenommen wird, um die Expansion voranzutreiben. IQM will mit der Finanzierung sein Wachstum in den USA und anderen globalen Märkten beschleunigen.