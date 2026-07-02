Der im Zuge des Ukraine-Kriegs bekanntgewordene deutsche Drohnenhersteller Quantum Systems hat im Zuge seiner bislang mit Abstand grössten Finanzierungsrunde 1,2 Milliarden Dollar eingeworben. Das ist mehr Geld als zuvor in den elf Jahren seit der Gründung des Start-ups 2015. Das Geld soll vorrangig in die technische Entwicklung fliessen, mit einem Schwerpunkt auf der «Mosaic» getauften die Steuerungssoftware für unbemannte Systeme. Die Bewertung des im Münchner Vorort Gilching ansässigen Unternehmens hat sich nach Angaben des Vorstands bei einer Videopressekonferenz nunmehr auf acht Milliarden Dollar verdoppelt.