Produktion zieht wieder an

Für das laufende Jahr zeigen die Zahlen wieder nach oben. In den ersten vier Monaten 2026 stieg die Produktion gegenüber der Vorjahresperiode um 114 Tonnen oder 2,4 Prozent auf insgesamt 4875 Tonnen. Gleichzeitig nahmen die Exporte um 25 Tonnen beziehungsweise 7,8 Prozent zu. Raclette Suisse sprach deshalb von erfreulichen Entwicklungen zum Jahresauftakt.