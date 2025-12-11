Parlament verschiebt Abschaltung

Doch die geplante Abschaltung löste eine kontroverse Diskussion im National- und Ständerat aus. Mit 21 zu 18 Stimmen bei fünf Enthaltungen nahm die kleine Kammer schliesslich am vergangenen Dienstag eine Motion der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrats (KVF-N) zum Erhalt von UKW an. Der Nationalrat hatte dem Vorstoss bereits in der Herbstsession zugestimmt. Der Bundesrat muss nun gegen seinen Willen einen Umsetzungsvorschlag machen.