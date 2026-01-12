Wer das Radio nutzte, hörte pro Tag im Schnitt 110 Minuten das Programm, hiess es weiter. Am längsten lief das Radio bei Hörerinnen und Hörern aus der Deutschschweiz. Sie nutzten es knapp zwei Stunden täglich. In der italienischen Schweiz lag die Nutzungsdauer bei 111 Minuten und in der Romandie bei 93 Minuten.