Schawinski und Bühler geben damit den Kampf um die Sendekonzession in der Südostschweiz auf und werden gemäss eigenen Angaben ihr bereits als Internetradio gestartetes Radio wieder abstellen. Sie nehme mit Bedauern zur Kenntnis, dass das Bundesverwaltungsgericht das Revisionsgesuch abgelehnt habe, teilte die Radio Alpin Grischa AG in ihrem Statement mit.