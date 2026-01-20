Das Totalenergies-Papier notierte nach den Nachrichten mit einem Plus von 0,9 Prozent in der Spitzengruppe des Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 . Jefferies-Analyst Mark Wilson sprach von einer positiven Überraschung. Auch die Verschuldung sei stärker gefallen als von ihm gedacht.
In den vergangenen Quartalen war der Ölpreis unter Druck, was vor allem die Ölkonzerne mit starker Ausrichtung auf die Förderung fossiler Energien belastete. Im vierten Quartal 2025 hätten die Ölpreise um mehr als zehn US-Dollar niedriger gelegen als im Vorjahr, hiess es vom Konzern. Totalenergies ist vergleichsweise stark bei den Raffinerien vertreten und ebenso in der Verarbeitung von Öl - der Konzern ist Europas grösster Kraftstoffhersteller.
Zudem sank die Verschuldung des Konzerns im Vergleich zum Eigenkapital per Jahresende, was Totalenergies auf den Abbau von betriebsnotwendigem Kapital - im Wesentlichen Vorräte und Lagerbestände - zurückführte./men/tav/jha/
(AWP)