In den vergangenen Quartalen war der Ölpreis unter Druck, was vor allem die Ölkonzerne mit starker Ausrichtung auf die Förderung fossiler Energien belastete. Im vierten Quartal 2025 hätten die Ölpreise um mehr als zehn US-Dollar niedriger gelegen als im Vorjahr, hiess es vom Konzern. Totalenergies ist vergleichsweise stark bei den Raffinerien vertreten und ebenso in der Verarbeitung von Öl - der Konzern ist Europas grösster Kraftstoffhersteller.