Bereits ausstehend seien drei Umtauschanleihen auf Evonik-Papiere über jeweils 500 Millionen Euro oder insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Eine der Anleihen läuft kommende Woche aus. Die anderen beiden laufen bis 2029 beziehungsweise 2030. Die Evonik-Aktie hat sich im laufenden Jahr mit einem Anstieg von knapp 18 Prozent etwas von ihrem Rückgang die Jahre davor erholt.