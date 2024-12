Die Privatbank Rahn+Bodmer baut ihre Geschäftsleitung per Anfang 2025 aus. Die geplanten personellen und organisatorischen Veränderungen sollen sicherstellen, dass die Bank auch in Zukunft «bestens positioniert» sei, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Dabei werde der Fokus verstärkt auf Kundinnen und Kunden ausgerichtet.