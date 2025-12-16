«Dass unsere Bank über zweieinhalb Jahrhunderte Bestand hat und nun in die fünfte Generation der Familie Rahn übergeht, ist alles andere als selbstverständlich», lässt sich der neue Partner zitieren. Rahn+Bodmer ist laut eigenen Angaben eine von insgesamt nur noch fünf inhabergeführten Privatbanken der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeitende und verwaltet Vermögen in der Höhe von 17,5 Milliarden Franken.