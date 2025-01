Gedämpfte Konjunkturaussichten

Insgesamt bleibe das Anlageumfeld aber von Unsicherheiten geprägt. Nach Meinung der Raiffeisen-Experten dürfte die Weltwirtschaft zwar auch 2025 zulegen, dies aber unter dem langfristig erwarteten Potenzialwachstum. Insbesondere in Europa und China lasse die Erholung auf sich warten, während die Dynamik in den USA nachlasse, so die Analysten.