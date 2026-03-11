SNB-Zinssenkungsschritte

Weniger verdient hat die Bankengruppe vor allem im bedeutenden Zinsengeschäft. Die Leitzinssenkungen der SNB im ersten Halbjahr 2025 führten unter anderem zu tieferen Zinserträgen bei den Saron-Hypotheken, wie Finanzchef Christian Poerschke betonte. Gleichzeitig habe Raiffeisen die Zinssätze auf den Spargeldern nur mit Verzögerung gesenkt, betonte er. Die Zinsmarge reduzierte sich in der Folge auf noch 0,85 Prozent nach 0,97 Prozent im Vorjahr.