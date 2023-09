Die Folgen der Übernahme der CS durch die UBS auf sein Institut sind laut dem Bankchef derweil «moderat». Es habe im zweiten Quartal einen erhöhten Zuwachs an Kundeneinlagen gegeben. Vor allem aber beobachte er einen Trend, «dass Kunden ihre Gelder auf mehrere Institute verteilen und so ihr Vermögen diversifizieren», so Huber.