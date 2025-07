Da die SNB die Zinsen wieder auf null gesenkt hat, droht Sparerinnen und Sparern unter Berücksichtigung der Inflation laut Geissbühler ein negativer Realzins. «Wer langfristig sein Vermögen steigern will, muss sein Geld an den Finanzmärkten für sich arbeiten lassen und gezielt in Sachwerte investieren», so der Experte weiter.