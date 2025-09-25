Dies entspricht 493'058 neuen Anteilen zu einem Bezugspreis von 97,49 Franken pro Anteil. Die neuen Anteile sind laut den Angaben für das seit April laufende Geschäftsjahr 2025/2026 voll ausschüttungsberechtigt. Die Liberierung erfolgt am 29. September.
Nach der Kapitalerhöhung beläuft sich die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile neu auf 4,9 Millionen. Mit den neuen Mitteln will die Fondsleitung die Immobilienportfolios ausbauen und in die «nachhaltige Entwicklung der Bestandesliegenschaften» investieren.
ls/cg
(AWP)