Der Raiffeisen Futura Immo Fonds investiert in der ganzen Schweiz in nachhaltige Neubauprojekte, bestehende Bauten und Umbauten. Die erwarteten Einnahmen aus der Kapitalerhöhung sollen insbesondere für den Kauf eines Wohn- und Geschäftshauses in Buchs und der Wohnüberbauung "Frohdörfli" in Suhr verwendet werden.