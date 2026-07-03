Konkret stieg das Gesamtfondsvermögen (GAV) durch Zukäufe und Neubewertungen per Ende März 2026 auf 769,9 Millionen Franken, wie die Fondsleitung am Freitag mitteilte. Das entspricht einem Plus von knapp 27 Prozent.
Die Ausschüttung blieb mit 2,60 Franken pro Anteil stabil auf dem langjährigen Niveau, bei einer Ausschüttungsquote von rund 81 Prozent (VJ: 90 Prozent).
Die Mietzinsausfallrate sei mit 3,37 Prozent weiterhin tief, hiess es weiter. Im Vorjahr lag der Wert bei 3,09 Prozent.
Die Mietzinseinnahmen stiegen derweil um ein Fünftel auf rund 26,9 Millionen Franken pro Jahr, «getragen von Akquisitionen und aktivem Asset Management», so die Mitteilung weiter.
Kapitalerhöhung im September geplant
Die Fondsleitung beabsichtigt nun - vorbehaltlich der Entwicklungen am Kapitalmarkt - im September 2026 eine Kapitalerhöhung von rund 100 Millionen Franken durchzuführen. Der Emissionserlös sei für den Ausbau des Immobilienportfolios, die Weiterentwicklung der Bestandesliegenschaften sowie die Rückführung von Fremdkapital geplant. Details dazu würden kurz vor Beginn der Zeichnungsfrist publiziert.
Der Raiffeisen Futura Immo Fonds investiert in der ganzen Schweiz in bestehende Bauten, Umbauten und nachhaltige Neubauprojekte. Das Portfolio umfasste per Ende März 46 Liegenschaften.
ls/cg
(AWP)