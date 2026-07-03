Kapitalerhöhung im September geplant

Die Fondsleitung beabsichtigt nun - vorbehaltlich der Entwicklungen am Kapitalmarkt - im September 2026 eine Kapitalerhöhung von rund 100 Millionen Franken durchzuführen. Der Emissionserlös sei für den Ausbau des Immobilienportfolios, die Weiterentwicklung der Bestandesliegenschaften sowie die Rückführung von Fremdkapital geplant. Details dazu würden kurz vor Beginn der Zeichnungsfrist publiziert.