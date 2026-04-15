Raiffeisen Schweiz musste 2025 etwas mehr Geld in die Hand nehmen, um seine Konzernchefs zu bezahlen. Einschliesslich Pauschalspesen, Beiträge an die Sozialversicherungen und an die Personalvorsorge lagen die Aufwendungen bei 1,75 Millionen Franken. Der Ende 2024 abgetretene Konzernchef Heinz Huber hatte in seinem letzten Amtsjahr 1,68 Millionen Franken gekostet.