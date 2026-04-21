Die Raiffeisen-Kundinnen und -Kunden erhielten damit eine einfache Methode für den systematischen Vermögensaufbau mit Kleinbeträgen, teilte die Genossenschaftsbank am Dienstag mit. Konkret können die Zahlungsbeträge jeweils auf den nächsten Franken oder die nächsten fünf oder zehn Franken aufgerundet werden. Aktiviert werden kann die Funktion «Rundungssparen» im E-Banking. Sie ist kostenlos.