Der 61-jährige Heeb leitete von 2019 bis Anfang 2025 als CEO die Basler Kantonalbank, derzeit ist er als selbstständiger Unternehmensberater tätig, wie Raiffeisen am Freitag mitteilte. Zuvor war Heeb bei der Privatbank Notenstein La Roche tätig gewesen, zudem hatte er von 2009 bis 2012 als Mitglied der Geschäftsleitung die Niederlassung der Bank Wegelin in Basel geleitet.