Anfang Juli hatten die Raiffeisen-Ökonomen die Prognose schliesslich von 0,9 auf 1,1 Prozent angehoben, da sie damals noch von einem tieferen Zollsatz von um die 10 Prozent ausgegangen waren. Mit den nun verhängten Zöllen von 39 Prozent habe sich diese Hoffnung nicht bewahrheitet, was die erneute Senkung zur Folge hatte, wie ein Sprecher auf Anfrage einordnete. Die Wachstumserwartungen für 2026 belässt Raiffeisen mit 1,0 Prozent jedoch unverändert.