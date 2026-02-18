Das Rating werde durch das starke Inlandsgeschäft der Gruppe im Retail- und KMU-Geschäft untermauert, heisst in der Begründung. Es wiederspiegele auch die konservative Risikobereitschaft der Gruppe, da das Kreditportfolio vor allem durch Schweizer Hypotheken dominiert sei. Dies führe zu deutlich besseren Kennzahlen als bei den meisten internationalen Wettbewerbern.