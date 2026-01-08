Mit dieser Rating-Einschätzung gehöre Raiffeisen zu den am besten bewerteten Banken weltweit, zeigt sich das Schweizer Finanzinstitut erfreut. S&P hatte das Raiffeisen-Rating im April 2023 erhöht und seither jährlich bestätigt.
In ihrem Bericht würdige die Rating-Agentur die «ausgezeichnete Kapitalisierung, die Widerstandsfähigkeit sowie das robuste Kreditportfolio», heisst es weiter. Daneben hebe S&P die «starke Marktposition» mit einem Marktanteil von 18,3 Prozent im Hypothekargeschäft hervor.
uh/to
(AWP)