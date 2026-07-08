Raiffeisen baue die Research-Abteilung nicht primär auf, um damit Umsatz zu generieren. Vielmehr wolle die Bank laut Caroline Hilb, Leiterin Investment & Vorsorge Center, damit die nötige Anlageexpertise inhouse aufbauen. Kunden sollen so bessere Informationen für ihre Anlageentscheidungen erhalten. «Wir schliessen damit eine Lücke», sagte Hilb weiter. «Aktienresearch gehört dazu, wenn man sich im Anlagethema verankern möchte», so Hilb.