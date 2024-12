Nach fast sechs Jahren trete Huber per 31. Dezember 2024 von seiner Funktion als Vorsitzender der Geschäftsleitung zurück, teilte Raiffeisen Schweiz am Mittwoch mit. Per Juli 2025 wolle er in die strategische Führungsebene wechseln und Präsident der Graubündner Kantonalbank (GKB) werden.