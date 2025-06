Grosses Wachstumspotenzial

Raiffeisen habe «grosses Wachstumspotenzial» und gleichzeitig eine starke, genossenschaftliche DNA, die es zu bewahren gelte, wird der künftige CEO in der Raiffeisen-Mitteilung zitiert. Mit dem Schweizer Bankenmarkt ist Brenna vertraut: So gehört die LLB, die 2022 ihre Tochter Bank Linth vollständig integriert hatte, zu den bedeutendsten Regionalbanken in der Ostschweiz. Allerdings ist die Raiffeisen-Gruppe gemessen an ihrer Bilanzsumme von gut 300 Milliarden Franken mehr als zehnmal so gross wie die liechtensteinische Bankengruppe.