Brenna tritt die Nachfolge von Heinz Huber an, der im Dezember 2024 von seiner Funktion zurückgetreten war, wie Raiffeisen Schweiz am Mittwoch mitteilte. Mit seinen «profunden Kenntnissen der Finanzbranche» und mit seiner «strategischen und technologischen Expertise» sei Brenna die optimale Besetzung für den Vorsitz der Geschäftsleitung, zeigt sich Raiffeisen-Verwaltungsratspräsident Thomas Müller in der Mitteilung überzeugt.