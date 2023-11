Doch nicht nur das E-Banking, auch Debitkarten und Twint werden laut Raiffeisen am Black Friday viel mehr genutzt als an einem normalen Tag. 38 Prozent mehr Geld als an einem durchschnittlichen Spitzen-Tag wurde letztes Jahr am Black Friday per Twint bezahlt, schrieb die Raiffeisen. Der Betrag einer durchschnittlichen Zahlung war an diesem Tag mit 73,45 Franken damit eineinhalbmal so hoch wie der Gesamtdurchschnitt des Jahres 2022.