Der forcierte Ausbau des Geschäfts hat aber auch zur Folge, dass die Kosten im Gegensatz zu den Erträgen gestiegen sind. Raiffeisen spricht dabei von «gezielten Investitionen» in die Kundenberatung. Insgesamt stieg der Personalaufwand um 4,0 Prozent, der Sachaufwand gar um 4,4 Prozent. Das Verhältnis aus Kosten und Erträgen (Cost-Income-Ratio) hat sich denn auch etwas verschlechtert auf zuletzt 59,2 Prozent. Dies war neben den Leitzinssenkungen der SNB somit ein weiterer Grund für den deutlichen Gewinnrückgang.