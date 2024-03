In einem «hervorragenden Jahr» habe Raiffeisen in allen Geschäftsfeldern zulegen können, sagte Raiffeisen-CEO Heinz Huber an der Bilanzmedienkonferenz in Zürich. Die Zahl der Kundinnen und Kunden stieg um weitere 55'000 und lag per Ende Jahr nun bei knapp 3,7 Millionen.