Bautätigkeit historisch tief

Die Phase der Preisberuhigung, die durch eine rückläufige Nachfrage aus dem Ausland geprägt gewesen sei, wurde laut Raiffeisen nicht genutzt, um mehr zu bauen. «Allen Knappheitssignalen zum Trotz verharrt die Wohnbautätigkeit in der Schweiz auf historisch tiefem Niveau», schreiben die Experten.