Unter Potenzial

Hintergrund der Anlageempfehlung ist, dass das globale Wirtschaftswachstum sowohl 2024 als auch 2025 unter dem langfristigen Potenzialwachstum liegen werde, sagte Geissbühler. Immerhin dürfte bis Ende Jahr sich die Teuerung auch in Europa und den USA in den Zielbereich der Notenbanken zurückbewegen. Daher sei in den kommenden Monaten mit leicht sinkenden Leitzinsen zu rechnen.