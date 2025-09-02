Kurs fortgeführt

Sein Nachfolger Müller war bei seiner Wahl nicht völlig unumstritten. Er geriet ins Visier der Medien: Im Fokus stand dabei seine frühere Tätigkeit als Finanzchef bei der Privatbank Sarasin, als diese die umstrittenen «Cum-Ex»-Finanzprodukte an Kunden verkaufte. Raiffeisen hatte aber schon vor der Wahl betont, dass Müller «im Rahmen des Rekrutierungsprozesses auf Rechts- und Reputationsrisiken geprüft» worden sei und keinerlei Vorbehalte bestünden.