Der Coupon der AT1-Anleihe über nominal 525 Millionen Franken wird damit für die Dauer der nächsten Fünfjahresperiode entsprechend den Anleihebedingungen am kommenden 16. April neu fixiert. Der Coupon basiert dabei auf dem dann geltenden fünfjährigen Saron-Satz (mindestens 0 Prozent) zuzüglich einer Marge von 2,00 Prozent.