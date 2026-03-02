An der Börse ist die Reaktion am Montag klar positiv: Die Aktie springt gegen 11.15 Uhr um 10,7 Prozent auf 12,60 Franken - in einem insgesamt deutlich schwächeren Gesamtmarkt. Am Markt erhofft man sich unter anderem neue Impulse vom neuen Ankeraktionär. Raiffeisen sei seit Längerem nicht mehr besonders engagiert gewesen, so ZKB-Analyst Regli. Das habe sich unter anderem im Rückzug aus dem Verwaltungsrat, der Ablehnung wichtiger Traktanden an der GV und der Forderung nach einer überhöhten Dividende gezeigt.