Krisendispositiv wird laufend überprüft

Die Schweizer Vertretung in Israel ist bisher ganz normal in Betrieb. Bisher haben am Dienstag zwei Begleitpersonen (Kinder oder Ehegatten) des Botschaftspersonals das Land verlassen. Anders ist die Lage in Teheran, wo das EDA seine Präsenz aufgrund der aktuellen Lage reduziert hat. Fünf sogenannt versetzbare Mitarbeitende sind am Mittwoch ausser Landes gebracht worden.