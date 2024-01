Israels Luftwaffe beschiesst immer wieder Ziele im benachbarten Syrien. Israel will damit verhindern, dass sein Erzfeind Iran und mit ihm verbündete Milizen ihren militärischen Einfluss in dem Land ausweiten und näher an die Grenze heranrücken. Der Iran ist einer der wichtigsten Verbündeten der syrischen Regierung. Seit Ausbruch des Gaza-Kriegs infolge des Massakers der islamistischen Hamas in Israel am 7. Oktober ist die Lage in der Region äusserst angespannt. Seitdem haben auch die israelischen Angriffe auf Syrien zugenommen. Vor gut zehn Tagen waren bereits mehrere iranische Revolutionswächter bei einem Luftangriff in Damaskus getötet worden.