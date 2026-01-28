Die Goldpreis-Rally geht mit hohem Tempo weiter. Nachdem das Edelmetall bereits am Vormittag deutlich teurer geworden war, beschleunigte der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) am Abend nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed seinen Höhenflug. Er kletterte um viereinhalb Prozent auf knapp 5.416 Dollar - damit ist der Mittwoch bereits der achte Handelstag in Folge, an dem der Goldpreis zulegt.