Die Goldpreis-Rally geht mit hohem Tempo weiter. Am Mittwoch kletterte der Kurs für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) am Vormittag bis zu knapp drei Prozent auf knapp 5.326 US-Dollar. Im Tagesverlauf sackte der Kurs zeitweise zwar wieder deutlich unter die Marke von 5.300 Dollar, bevor er dann am Abend wieder über diese kletterte. Zuletzt zog die Notierung um rund zweieinhalb Prozent auf 5.310 Dollar an. Damit steuert das Edelmetall den achten Tag mit Gewinnen in Folge an.