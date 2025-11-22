US-Vorstoss für Ukraine drängt andere Themen in den Hintergrund

Ramaphosa geht es unter anderem um die Erleichterung der Schuldenlast von Schwellen- und Entwicklungsländern, eine gerechte Energiewende, faire und saubere Nutzung seltener Mineralien, faire Lastenteilung beim Klimaschutz und Ernährungssicherheit. Allerdings dürfte der neue Vorstoss der USA für Frieden in der Ukraine diese Themen in den Hintergrund drängen.