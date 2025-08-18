Melikow gab keine Details zu der Verletzung bekannt und teilte nur mit, dass der 57-Jährige in «einem der besten Militärhospitäler des Landes» behandelt werde. Nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR mussten dem General mehrere Gliedmassen amputiert werden. Der HUR beanspruchte die Verwundung als eigenen Erfolg durch einen Schlag gegen eine Militärkolonne in der westrussischen Region Kursk.