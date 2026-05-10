Offen ist in Zürich noch die Departementsverteilung im Stadtrat. Diese erfolgt am 27. Mai. Linke Politikerinnen und Politiker haben bereits gefordert, Baumer das Departement der Industriellen Betriebe wegzunehmen. Vier Stadträtinnen und Stadträte gehören der SP an, drei den Grünen, einer der GLP und einer der FDP.