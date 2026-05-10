Das kommt auf den neuen Stadtpräsidenten zu

Als Stadtpräsident wird Golta vor allem Repräsentant der grössten Stadt des Landes. Er wird neu auch Kulturpolitik betreiben, das ist der Kernbereich des Präsidialdepartements. Er sei selber kulturinteressiert und ihn reize grundsätzlich die gesellschaftliche Auseinandersetzung anhand von Kultur, sagte er in einem Interview mit «Tsüri.ch». Die Bereitschaft zur Konfrontation will er beibehalten. «Nur mit Vorhaben anzutreten, bei denen ich sicher bin, dass sie durchkommen, ist nicht mein Stil.»