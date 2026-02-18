Selenskyj offen für Referendum zu Frontlinie

Selenskyj warnte in einem Interview von «Axios» die US-Führung, der Ukraine eine Friedensregelung aufzuzwingen, die von der Bevölkerung nicht akzeptiert werde. Die Ukraine werde keine weiteren Gebiete preisgeben. Er könne sich aber vorstellen, dass seine Landsleute einem Einfrieren des Konflikts an der aktuellen Frontlinie zustimmten, sagte Selenskyj. «Ich denke, dass die Menschen das in einem Referendum akzeptieren würden.» Ein solcher Volksentscheid könnte parallel zu Präsidentschaftswahlen abgehalten werden.