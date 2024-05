Drei Passagiere haben in den USA Klage gegen American Airlines wegen rassistischer Diskriminierung eingereicht. Sie werfen der Fluggesellschaft vor, sie und fünf weitere schwarze Männer wegen einer Beschwerde über Körpergeruch an Bord vorübergehend aus einem Flugzeug verwiesen zu haben, wie US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) berichteten. Die drei Kläger kannten sich vor dem Vorfall nicht, sassen im Flugzeug nicht zusammen, wie es weiter hiess.