Die Covid-19-Pandemie und die Digitalisierung werden als Ursachen des Trends zum Homeoffice gesehen. Der Bundesrat will sicherstellen, dass die Schweiz möglichst wenig Steueraufkommen verliert, wenn Grenzgänger statt im Schweizer Betrieb zu Hause arbeiten. In der Regel werden Einkommen im Land besteuert, in dem gearbeitet wird.