Der Ständerat beschloss als Zweitrat das Nein am Dienstag mit 36 zu 7 Stimmen und mit einer Enthaltung. Die Juso fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässen von über 50 Millionen Franken. Die Einnahmen sollen an Bund und Kantone gehen und in den Klimaschutz investiert werden.