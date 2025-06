Damit folgte der Rat am Montag der Mehrheit seiner Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (Urek-N). Sie sah es als «nicht sinnvoll» an, «die beschränkten Mittel zur Förderung der erneuerbaren Energien für Anlagen einzusetzen, die in erster Linie mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, zumindest in der näheren Zukunft».